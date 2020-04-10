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Факты / Украина / Общество

Из-за пожара в Чернобыльском лесу повысят штрафы за поджог сухостоя

Кабинет Министров контролирует ситуацию с пожарами в зоне отчуждения и в регионах Украины.

К тушению пожаров привлечено 380 человек и 100 единиц техники, среди которых 3 самолета и 2 вертолета.

Еще в начале апреля правительство поручило привлечь необходимые ресурсы для ликвидации пожаров и уменьшения их количества в будущем.

В зоне отчуждения, на месте проведения работ по пожаротушению, введенный усиленный дозиметрический контроль. Радиационный фон находится в пределах нормы.

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— Министерство юстиции по моему поручению уже разработало законопроект, который существенно увеличивает штрафы за выжигание сухостоя. Правительство его поддержал и вскоре передаст на рассмотрение в Верховную Раду, — сообщил премьер-министр.

ГСЧС и органы местной власти должны установить круглосуточный мониторинг в природных экосистемах, чтобы не допустить распространения пожаров.

ОГА и КГГА должны запретить разведение костров в лесных массивах и выжигание сухой растительности и мусора

Напомним, лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля.

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