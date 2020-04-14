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Як отримати грошовий переказ Western Union – покрокова інструкція
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Як отримати грошовий переказ Western Union – покрокова інструкція
Як отримати грошовий переказ Western Union – покрокова інструкція

Сервіс Western Union (Вестерн Юніон) – це зручний спосіб для переказу коштів, якщо ви перебуваєте за кордоном і вам терміново потрібно надіслати гроші або отримати їх з іншої країни. 

Для цього у всьому світі працюють представники Western Union. У різних країнах це можуть бути банки, поштові відділення, супермаркети, продуктові магазини, пункти переведення чеків у готівку, центри збирання пошти, аптеки, туристичні агентства, залізничні вокзали, аеропорти, залізничні та автобусні станції, пункти обміну валюти та інші установи.

Як отримати переказ Western Union, де це можна зробити і які документи потрібні – читайте в матеріалі. 

Крок 1. Ознайомлюємося з лімітами переказу на отримання грошей 

Ліміти переказу на отримання грошей за допомогою послуг Western Union:

  • $2 тис – за транзакцію;
  • $7,5 тис. – за тиждень;
  • $15 тис. – за місяць.

Крок 2. Дізнаємося свій контрольний номер (MTCN)

Контрольний номер (MTCN) ви повинні дізнатися у відправника. Він потрібен, якщо ви отримуватиме переказ на карту або особисто. 

Крок 3. Перевіряємо, чи прийшов переказ 

Для цього вам знадобляться ім’я відправника та контрольний номер грошового переказу. Перевірити переказ можна, перейшовши за посиланням.

Крок 4. Шукаємо відділення агента    

Для того, щоб отримати гроші особисто, потрібно звернутися до представництва сервісу Western Union у вашому місті.

Знайти його можна за посиланням

Як отримати переказ Western Union (Вестерн Юніон) - інструкція з грошових переказів

Крок 5. Отримуємо грошовий переказ у зручний для вас спосіб

Якщо ви хочете особисто отримати гроші, то потрібно звернутися до відділення і надати таку інформацію: 

  • ваше повне ім’я;
  • очікувана сума;
  • повне ім’я відправника;
  • країна відправника;
  • контрольний номер переказу грошей – MTCN;
  • прийнятне посвідчення особи (дійсний паспорт, внутрішнє посвідчення особи).

Якщо хочете отримати гроші на карту, то потрібно зареєструватися на сайті Western Union (або увійти в акаунт).

Як отримати переказ Western Union (Вестерн Юніон) - інструкція з грошових переказів

Після цього ви повинні ввести:

  1. номер MTCN;
  2. ім’я відправника;
  3. країну;
  4. суму;
  5. обрати платіжну картку, на яку прийдуть кошти. 

Фото: Dreamstime

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