Фінальний матч ЧС-2026 з футболу Іспанія – Аргентина відбудеться 19 липня на стадіоні Мет-Лайф Стедіум в Іст-Резерфорд, штат Нью-Джерсі, США.

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч Іспанія – Аргентина, де дивитися та хто покаже гру Фурії Рохи та альбіселесте у фіналі ЧС-2026, розповідають Факти ICTV.

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Іспанія – Аргентина: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Іспанія – Аргентина у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Іспанія – Аргентина прокоментують Віталій Кравченко та Сергій Лук’яненко.

На матчі Іспанія – Аргентина працюватиме бригада арбітрів, яку очолить 46-річний словенець Славко Винчич.

На стадії 1/2 фіналу Іспанія здолала Францію з рахунком 0:2, в Аргентина здобула вольову перемогу над Англією, поступаючись в рахунку 0:1. Гра підопічних Ліонеля Скалоні завершилася перемогою 2:1.

Для іспанців це лише другий вихід до фіналу мундіалю в історії. Вперше це сталося у 2010 році, коли Фурія Роха обіграла Нідерланди (1:0) і стала чемпіном світу.

Аргентинці зіграють у вирішальному матчі ЧС всьоме в історії: вони перемагали у 1978 році, здолавши Нідерланди (3:1), у 1986, коли перемогли ФРН (3:2), а також Францію у 2022 році у серії пенальті. Та тричі зазнавали поразки – від Уругваю (2:4) у 1930 році, від ФРН (0:1) у 1990 році та у 2014 році від Німеччини (0:1).

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