Кабінет міністрів України доручив організувати перепоховання останків полковника армії Української Народної Республіки (УНР) та першого голови Організації Українських Націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

Відповідне рішення уряд ухвалив розпорядженням №703 від 15 липня, яким також затверджено план заходів для організації перепоховання.

Перепоховання Євгена Коновальця

Згідно з документом, Міністерство закордонних справ України має отримати від уповноважених органів Королівства Нідерландів необхідні дозволи на ексгумацію останків Коновальця, а також на їхнє транспортування до України.

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Крім того, МЗС доручено організувати заходи з вшанування пам’яті Євгена Коновальця в українських дипломатичних установах та в Києві після перевезення його останків.

Саме перепоховання планують провести на території Національного військового меморіального кладовища з відданням військових почестей відповідно до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Голова Організації Українських Націоналістів Богдан Червак повідомив, що церемонія може відбутися вже найближчим часом. За його словами, рішення уряду є виконанням історичної обіцянки українських націоналістів, яку вони дали після загибелі Коновальця у 1938 році, — повернути його прах до незалежної України.

Євген Коновалець був убитий 23 травня 1938 року в Роттердамі агентом радянських спецслужб Павлом Судоплатовим. Відтоді його останки перебувають на цвинтарі Кросвейк у Нідерландах.

Нагадаємо, у травні цього року на території Національного військового меморіального кладовища вже відбулося перепоховання полковника Армії УНР та голови ОУН Андрія Мельника і його дружини Софії Федак-Мельник.

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Фото: журналіст Фактів ICTV Василь Саф’янюк

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