Нормандська четвірка затвердила дату переговорів на рівні міністрів

Відеоконференція за участю міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії запланована на 30 квітня.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

– Президент України Володимир Зеленський завжди підкреслював і підкреслює, що досягнення миру на Донбасі – його пріоритет номер один. З моменту вступу на посаду міністра закордонних справ України, я виступаю за активізацію діалогу міністрів у Нормандському форматі. Я кілька разів піднімав це питання в бесідах з німецьким колегою Хайко Маасом. Радий, що йому вдалося досягти домовленості з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим щодо проведення такої розмови відеозв’язком наступного тижня. Вона попередньо запланована на 30 квітня, – сказав він.

Кулеба висловив сподівання, що контакти чотирьох міністрів стануть регулярними.

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За його словами, знайти рішення для припинення війни на Донбасі можна тільки тоді, коли за столом переговорів присутня Росія.

– Українська сторона, як і раніше, налаштована конструктивно. Ми сподіваємося на зустрічний конструктив з боку Росії. Нам потрібно надати імпульс нормандському процесу. Не можна допустити інерції, тому що війна триває, люди гинуть, і треба шукати рішення, – додав він.

Раніше зустріч радників лідерів країн нормандського формату перенесли через карантин. Вона повинна була відбутися 12 березня.