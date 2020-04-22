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Факти / Україна

Нормандська четвірка затвердила дату переговорів на рівні міністрів

Відеоконференція за участю міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії запланована на 30 квітня.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

– Президент України Володимир Зеленський завжди підкреслював і підкреслює, що досягнення миру на Донбасі – його пріоритет номер один. З моменту вступу на посаду міністра закордонних справ України, я виступаю за активізацію діалогу міністрів у Нормандському форматі. Я кілька разів піднімав це питання в бесідах з німецьким колегою Хайко Маасом. Радий, що йому вдалося досягти домовленості з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим щодо проведення такої розмови відеозв’язком наступного тижня. Вона попередньо запланована на 30 квітня, – сказав він.

Кулеба висловив сподівання, що контакти чотирьох міністрів стануть регулярними.

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За його словами, знайти рішення для припинення війни на Донбасі можна тільки тоді, коли за столом переговорів присутня Росія.

– Українська сторона, як і раніше, налаштована конструктивно. Ми сподіваємося на зустрічний конструктив з боку Росії. Нам потрібно надати імпульс нормандському процесу. Не можна допустити інерції, тому що війна триває, люди гинуть, і треба шукати рішення, – додав він.

Раніше зустріч радників лідерів країн нормандського формату перенесли через карантин. Вона повинна була відбутися 12 березня.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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