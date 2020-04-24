Асоціація інженерів-консультантів Fidic підтримала тендерну методику Укравтодору

У Міжнародній асоціації інженерів-консультантів (FIDIC) закликали Мінекономіки затвердити проект методичних рекомендацій Укравтодору із закупівлі дорожніх робіт, який нині перебуває на розгляді Кабміну. Про це заявила президент Асоціації інженерів-консультантів України, уповноважений представник FIDIC в Україні Яна Щигурова.

– На сьогоднішній день ця документація найбільш відповідає міжнародній практиці. У розробці Методології брали участь фахівці, у яких є досвід роботи в дорожньому будівництві за міжнародними контрактами. Для українських реалій така документація може здатися жорсткою. Але з іншого боку, ми ж хочемо якісних доріг? Сучасний та високотехнологічний об’єкт ми зможемо отримати, якщо тільки працює серйозна техніка, сучасні, високої кваліфікації фахівці. На міжнародних тендерах у тендерній документації дуже жорсткі правила відбору за якістю робіт, щодо матеріально-технічної бази, щодо фінансового забезпечення, щодо гарантії на роботи – в рази жорсткіше, ніж в Україні, – зазначила Яна Щигурова.

За її словами, проект Укравтодору – це перший серйозний документ, який призводить українську систему кваліфікаційного відбору на дорожніх закупівлях до міжнародних стандартів.

– Наші компанії поетапно йшли до того, щоб перемагати на міжнародних тендерах. Вони вже ведуть міжнародні будівельні контракти в Іраку, Грузії, Таджикистані, Молдові, і замовники ними задоволені. Обов’язкова умова – треба мати позитивну історію та бути в короткому списку банків, інвесторів і кредиторів. Історія підтверджується успішним виконанням контрактів. Щоб перший раз брати участь у великому міжнародному контракті, ти повинен мінімум три контракти відпрацювати субпідрядником або партнером у спільному підприємстві. Тільки коли ти попрацював з лідером у великомасштабному контракті, вважається, що в тебе є певний досвід і ти маєш право самостійно брати участь у тендері. Все йде поступово. Але найголовніше – це матеріально-технічна база та фінансове забезпечення. Тому ми і в Україні повинні йти до міжнародних практик та стандартів, – вважає президент Асоціації інженерів-консультантів України.

На її думку, спроба окремих представників Мінекономіки поставити деякі положення методики під сумнів є необґрунтованою.

– Згідно з законодавством, замовник сам встановлює критерії. В такому випадку йдеться про державну корпорацію – Службу автомобільних доріг. Це і є найбільший замовник. Він сам визначає вимоги, які повинні бути обов’язковими в даній типовій документації. В законі також прописано, що замовник має право встановлювати додаткові критерії. Тому незрозуміло, в чому запропонована методологія Укравтодору не відповідає законодавству, – зазначила Щигурова.

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Вона уточнила, що в усьому світі будівельні роботи та послуги закуповують на основі співвідношення якість/ціна, і тільки в Україні за одним критерієм – за ціною. Це призводить до того, що за рахунок демпінгу замовлення отримують недобросовісні підрядники, роботи виконуються неякісно, а бюджет зазнає величезних втрат.

– У європейських країнах навіть відмовилися від співвідношення якість/ціна, закуповують тільки за критерієм якості. Це реалії: якщо ми хочемо сучасний, високотехнологічний об’єкт, якщо ми хочемо, щоб наші гроші дбайливо використовувалися в конкретні терміни, які вказані в проекті та в контракті, ми повинні користуватися тією документацією, яку використовують у світі по вже відпрацьованій практиці. Тому методологія, яку розробив Укравтодор – це перший крок на шляху до якості. Бачите, який він складний? Скільки ми говоримо про якість, про міжнародні стандарти та практику, і щойно з’являються перші документи, які збігаються з міжнародними стандартами та з міжнародною практикою, то відразу стосовно них йде такий негатив. Вибачте, яка тут дискримінація, якщо компанії потрібно довести свою спроможність виконати ремонт, показавши якість, обсяги попередніх робіт, техніку та кваліфікацію персоналу. Йдеться про те, що компаніям треба поступово підвищувати свою кваліфікацію і нарощувати свій досвід, свої оберти – як технічні, так і фінансові. Взагалі, стійка ділова репутація – ось найголовніший критерій, за яким йде оцінка компанії – переможця тендера. В Україні є компанії з дуже хорошим парком техніки. Такого не було раніше, буквально за останні три роки з’явилися ті, у яких своя техніка, серйозні трудові ресурси, в які вони вклалися та виростили, – резюмувала Яна Щигурова.

Нагадаємо, Укравтодор розробив проект методичних рекомендацій для обласних служб автомобільних доріг за правилами закупівель міжнародних фінансових організацій. Документ дозволяє захистити проведення тендерних процедур від блокування недобросовісними підрядниками.

Проект не знайшов схвалення в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яке з 19 квітня 2020 року уповноважене затверджувати методології щодо проведення закупівель для різних галузей з метою стандартизувати підходи та наблизити їх до міжнародних стандартів. У Мінекономіки готують свій варіант проекту методології, розробку якого проводить спеціально створена робоча група.