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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Приват24 відновив роботу після збою

Усі сервіси у додатку Приват24 знову запрацювали у звичайному режимі.

Низка послуг онлайн-банкінгу була частково недоступна через технічний збій.

Зокрема, у користувачів виникали труднощі під час проведення платежів у мобільному додатку та на сайті.

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До слова, кількість і обсяги банківських операцій через додаток онлайн-банкінгу Приват24 за перший тиждень карантину збільшилися на 27%. Водночас кількість клієнтів, що обслуговуються в оффлайн-режимі, скоротилася на 30-70% залежно від регіону.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як оформити картку Приватбанку онлайн.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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