Карантин в Україні триває вже кілька тижнів і не закінчиться щонайменше до 11 травня. Тому у цей період потрібно якомога краще дотримуватися домашнього режиму.

Звичайно, не всі звикли до того, щоб не ходити в кіно, кафе, не бачитися з рідними і друзями, проте нині цей крок особливо важливий.

Сьогодні у людей є всі засоби, щоб комфортно провести час вдома і отримувати всі необхідні товари.

Факти ICTV розповідають, якими сервісами можна користуватися під час перебування на карантині.

Чому важливо бути на карантині

Якомога довше перебувати вдома особливо важливо у цей період. Хоча смертність від коронавірусу Covid-19 залишається у межах 3%, це не означає, що можна виявляти недбалість до обмежувальних заходів.

Несерйозне ставлення жителів Італії вже призвело до того, що на 31 березня там спостерігалася смертність 10% від усіх хворих.

Так, загальні цифри смертності досі не такі великі, як, наприклад, від раку. Проте потрібно пам’ятати, що найбільші ризики пов’язані з низкою інших факторів.

Науковці ще мало що знають про новий коронавірус, і нині немає точного способу його лікування. Невідомо, як формується імунітет від хвороби, і чи є він взагалі у жителів світу.

Крім того, вірус може мутувати і принести більші проблеми для лікарів і пацієнтів.

А великий спалах захворювання призведе до значного навантаження на систему охорони здоров’я. Навіть США не витримують того навантаження, яке є зараз.

Тому залишайтеся вдома, адже тепер можуть доставити більшість необхідних для нормального життя товарів прямо до дверей.

Де замовляти їжу і продукти

Якщо на карантині ви не бажаєте виходити навіть в магазин, або якщо вам потрібно часто купувати продукти, можете скористатися одним із сервісів доставлення продуктів додому, який функціонує в Україні.

Найпростішим додатком для цього є Glovo. З його допомогою можна отримати товари з таких магазинів, як Ашан, Фуршет, Novus, Сільпо. Вартість доставки становить 60 грн.

У мережі магазинів Metro також є своя доставка продуктів. Але через велике завантаження не завжди є можливість швидко отримати продукти, тому краще замовляти їх заздалегідь.

Вартість доставки у Metro наразі становить 69-89 грн залежно від часу і дати.

Також замовити продукти можна за допомогою сервісу Zakaz.ua. Тут доступні такі магазини, як Фуршет, Мегамаркет, Ашан, Novus, Metro. Вартість доставки варіюється залежно від магазину.

Наприклад, якщо ви хочете замовити продукти у Мегамаркеті, то доведеться заплатити щонайменше 69 грн за доставку.

Також для доставки товарів з магазинів і аптек сервіс Kabanchik.ua запустив окремий додаток. Вартість за пішу доставку починається від 70 грн, а якщо кур’єр на особистому транспорті – від 90 грн.

Якщо ви хочете замовити готову їжу, то можна скористатися додатками Glovo, Raketa, Uber Eats. Вартість доставки тут варіюється залежно від ресторану.

Багато закладів харчування також працюють на доставку, як і раніше. А дехто навіть пропонує повністю безконтактну доставку.

Як спілкуватися з рідними і друзями

Карантин – не привід для того, щоб обмежувати спілкування. На смартфон і ПК можна встановити велику кількість месенджерів, які дозволять підтримувати контакт.

Одним із найпопулярніших месенджерів сьогодні є Telegram. Крім текстових повідомлень, він також підтримує можливість надсилати аудіо- та відеоповідомлення.

Також у нагоді може стати месенджер Viber. З його допомогою можна не тільки надсилати текстові повідомлення, але й безкоштовно здійснювати аудіо- та відеодзвінки за наявності інтернету.

Ще одна популярна програма для спілкування – Skype. За функціоналом вона схожа на Viber, але краще підходить, якщо більшість часу ви проводите за комп’ютером.

Крім того, додаток не потребує встановлення на смартфон перед можливістю користуватися ним на ПК.

Для конференцій з роботи можна використати програму Zoom, яка стає дедалі популярнішою у всьому світі. Вона проста у користуванні і чудово підійде, якщо вам потрібно проводити великі відеоконференції.

Якщо провести конференцію потрібно швидко, можна скористатися сервісом Linkchat. Його основний плюс полягає у тому, що не потрібно нічого встановлювати.

Достатньо зайти на сайт сервісу, зареєструватися, створити відеоконференцію і надіслати запрошення.

Де отримувати освіту

Для школярів карантин не має ставати на заваді навчанню. Тому з 6 квітня і до кінця карантину в Україні працюватиме проект Всеукраїнська школа онлайн.

З понеділка до п’ятниці о 10.00 можна буде подивитися відеоуроки на каналах:

5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна;

6-й клас – ZOOM та NewsOne;

7-й клас – ZIK;

8-й клас – Індиго та УНІАН;

9-й клас – Рада та UA: Культура;

10-й клас – UA: Перший;

11-й клас – М1.

Всі уроки також будуть доступні на сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Також з’явився розклад предметів для кожного класу на кожен день.

Проте для дорослих карантин також не є приводом для того, щоб не підживлювати свій мозок новими знаннями. Час, який ви раніше витрачали на поїздку на роботу, під час карантину можна використати для набуття нових знань.

У цьому вам допоможе Google Digital Workshop. На ньому є курси, які краще підготують вас у цифрову епоху. А ці навички особливо потрібні під час роботи з дому.

Також для здобуття нових знань можна використати платформу Prometheus, на якій є багато безкоштовних курсів. Зокрема, на платформі навіть є чудовий курс про коронавірус, якщо ви хочете більше дізнатися про Covid-19.

Де купувати книги

Якщо своє дозвілля ви бажаєте проводити за книжками, то потрібно пам’ятати, що друковані версії зараз дістати трохи складніше.

Проте у наш час можна без проблеми купити електронну версію книги. Наприклад, у магазині Google Play можна знайти безліч книг на будь-який смак.

Читати їх можна на смартфоні. Якщо ж ви надаєте перевагу продукції Apple, то для покупки книг можна використати додаток Apple Books.

Їхня вартість не сильно відрізняється від вартості друкованих аналогів.

Якщо ж вам більше до вподоби відчувати книгу у руках і гортати її сторінки, то варто підготуйтеся до того, що свого замовлення доведеться зачекати, адже більшість магазинів надсилають їх поштою.

Проте багато магазинів і видавництв пропонують знижки на товари.

Наприклад, магазин Є книгарня запропонував знижки до 60% на всі книги із безкоштовною доставкою Укрпоштою або кур’єром в обласних центрах.

Видавництво Рідна мова пропонує 10% знижки на всі книги до кінця карантину. Доставка здійснюватиметься до відділення Нової пошти. Якщо замовлення перевищуватиме 500 грн, то доставка буде безкоштовною.

Де дивитися фільми та серіали

Якщо для відпочинку ви надаєте перевагу фільмам та серіалам, то з ними не має виникнути жодних проблем.

Хоча кінотеатри зараз не працюють, а більшість великих компаній перенесли релізи своїх стрічок, це не означає, що не можна насолодитися великою кількістю тих проектів, які вже вийшли.

А деякі сервіси, на кшталт Netflix, навіть продовжують поповнюватися новинками.

Додатки та сайти для перегляду кіно і серіалів доступні на усіх можливих платформах – від смартфонів до Smart TV.

Серед українців популярністю користуються такі сервіси:

Megogo (97 грн за підписку з бібліотекою фільмів, 197 грн – з серіалами від AMEDIATEKA);

Netflix (від €8 до €12 залежно від плану);

Amazon Prime Video (€6 за підписку).

У жодного з сервісів немає обмежень на кількість контенту, який можна переглядати за місяць, тому вони стануть чудовим додатком до карантину вдома.

Кожен з них має свій набір оригінальних фільмів та серіалів, з яким краще ознайомитися перед тим, як робити вибір.

Також потрібно пам’ятати, що окремі прем’єри фільмів на деяких сервісах не входять до базового тарифного плану і продаються окремо.

Які хобі підходять для карантину

На час карантину про хобі на свіжому повітрі доведеться забути. Проте це не означає, що ви не зможете знайти щось, що допоможе з користю провести час.

Одним з таких хобі можуть стати настільні ігри. Вони чудово підійдуть, якщо на карантині у вашому помешканні перебувають кілька людей.

Навіть зі звичайною колодою карт можна знайти велику кількість ігор.

Якщо ж ви бажаєте чогось більш цікавішого, то можна замовити різноманітні настільні ігри в онлайн-магазинах, більшість з яких наразі працюють лише доставкою на Нову пошту.

Можна знайти як невеличкі і дешевші карткові ігри, тривалість яких складатиме усього декілька хвилин, так і великі й дорожчі – з мініатюрами та ігровим полем.

Крім того, можна займатися спортом вдома. Не обов’язково виходити на вулицю, щоб робити прості вправи (присідання, віджимання тощо), щоб тримати себе у формі.

Якщо ж вам “пощастило” опинитися на карантині на самоті, або настільні ігри не так захоплюють, то можете спробувати відеоігри. Зараз досить цікаві проекти доступні навіть на смартфонах за невисоку ціну.

Якщо у вас вдома є потужний ПК або PlayStation 4, Xbox One або Nintendo Switch, то ви можете “потішити” себе більш цікавими і великими проектами.

Так, це хобі може видатися дещо дорогим, але сьогодні чимало магазинів влаштовують розпродажі і старіші проекти, в які можна грати десятками годин, пропонують за 200-600 грн.

Особливий плюс в тому, що всі платформи мають цифрові магазини, тому вам не доведеться виходити з дому, аби придбати бажану відеогру.

Також є підписки, які дозволяють за невелику ціну отримати доступ до бібліотеки відеоігор на обмежений час. Це чудово підійде для тих, хто не хоче присвячувати час поза карантином на таке дозвілля.

А для тих, хто і зовсім не хоче витрачати гроші, є умовно безкоштовні відеоігри, які здатні надовго привернути вашу увагу.

Тож, можна з упевненістю сказати, що сьогодні є усі умови, щоб провести карантин з мінімальною потребою виходити з дому. Україні і всьому світу потрібно пережити цей період для того, щоб мінімізувати ризики захворювання на коронавірус.

Потрібно пам’ятати, що все залежить лише від нас.

Владислав Бомбела