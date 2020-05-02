Ще 41 особа в Києві інфікувалася коронавірусом, п’ятеро з них медики.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Загалом у столиці 1 494 випадки Covid-19, 25 людей померли, 80 – одужали.

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Захворіли:

22 жінки віком від 29 до 83 років;

19 чоловікiв віком від 21 до 84 років.

Двоє чоловіків – священнослужителі: один з них – iз Києво-Печерської лаври і один – священик із храму преподобного Феодора Освяченого.

Нагадаємо, станом на 2 травня в Україні зафіксували 11 411 випадків коронавірусної хвороби. За добу захворіло 550 осіб.