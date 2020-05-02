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Факты / Украина / Общество

41 новый случай: в Киеве коронавирус обнаружили у 1 494 человек

Еще 41 человек в Киеве заразился коронавирусом, пятеро из них медики.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Всего в столице 1 494 случая Covid-19, 25 человек умерли, 80 — выздоровели.

Читайте: Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

Заболели:

  • 22 женщины возрастом от 29 до 83 лет;
  • 19 мужчин возрастом от 21 до 84 лет.

Двое мужчин — священнослужители: один из них — с Киево-Печерской лавры и один — священник храма преподобного Феодора Освященного.

Напомним, по состоянию на 2 мая в Украине зафиксировали 11 411 случаев коронавирусной болезни. За сутки заболело 550 человек.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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