Нові зарплати, тарифи і стандарти допомоги: що і коли змінять у медреформі

Медична реформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, не передбачає нічого доброго ані для пацієнтів, ані для медиків.

Таку заяву зробив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.

Медреформа у її нинішньому вигляді передбачає звільнення близько 50 тис. медпрацівників та закриття 332 лікарень.

– Якщо нічого не змінити, то масове звільнення призведе до катастрофічного зростання смертності, стрімкого поширення таких хвороб, як туберкульоз. Доступ мільйонів українців до нормального медзабезпечення буде ускладнено, – зазначив Степанов.

Тому МОЗ модифікує нинішню реформу на доручення президента Володимира Зеленського.

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Серед основних змін:

Усі заклади охорони здоров’я отримують фінансовий ресурс з державного бюджету не менше, ніж в 2019 році.

З 1 червня за Державною програмою медичних гарантій додатково фінансуватимуться нові пакети (первинна медична допомога; екстрена медична допомога; гострий інфаркт міокарда; гострий мозковий інсульт у стаціонарних умовах; а також 4 пакети для лікування коронавірусу).

З 1 липня буде підвищена заробітна плата медикам.

З 11 травня почнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі.

З 11 травня МОЗ розпочинає розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі.

З 2021 року функціонуватимуть нові медичні тарифи, які ґрунтуватимуться на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг.

Раніше міністр охорони здоров’я України зазначив, що доля медичної реформи в Україні визначатиметься результатами аудиту.