Новые зарплаты, тарифы и стандарты помощи: что и когда изменят в медреформе

Медицинская реформа в том виде, в каком мы ее получили, не предусматривает ничего хорошего ни для пациентов, ни для медиков.

Такое заявление сделал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

Медреформа в ее нынешнем виде предусматривает увольнение около 50 тыс. медработников и закрытие 332 больниц.

— Если ничего не изменить, то массовое увольнение приведет к катастрофическому росту смертности, стремительному распространению таких болезней, как туберкулез. Доступ миллионов украинцев к нормальному медобеспечению будет затруднен, — отметил Степанов.

Поэтому Минздрав модифицирует нынешнюю реформу по поручению президента Владимира Зеленского.

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Среди основных изменений:

Все учреждения здравоохранения получают финансовый ресурс из государственного бюджета не меньше, чем в 2019 году.

С 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будет дополнительно финансироваться новые пакеты (первичная медицинская помощь; экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях, а также 4 пакета для лечения коронавируса).

С 1 июля будет повышена заработная плата медикам.

С 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети.

С 11 мая Минздрав начинает разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.

С 2021 будут функционировать новые медицинские тарифы, которые будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что судьба медицинской реформы в Украине будет определяться результатами аудита.