Робота в інтернеті: як відрізнити фейкову вакансію від справжньої

Знайти роботу віддалено в Україні під час карантину досить проблематично, а якщо додати шахраїв, то і дуже ризиковано.

Часто в мережі можна побачити вакансії, які пропонують привабливу роботу за велику винагороду, але все це фейк.

– Шахраї дуже сильно активізувалися саме в цій сфері, тому що більшість людей, які зараз шукають роботу, раніше не стикалися з цією проблематикою і не розуміють, як себе вести в цій ситуації, – розповів експерт з безпеки Руслан Болгов.

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Існує кілька способів відрізнити фейкову вакансію від справжньої.

1. Дуже приваблива і високооплачувана робота, яка підходить всім. Кандидата просять пройти платний навчальний курс перед початком або ж оплатити матеріали, без яких нібито неможливо почати роботу. Ви все це оплачуєте, а вас не беруть.

2. Завдаток за працю. Щоб почати заробляти гроші, вам потрібно заплатити якийсь внесок. Роботодавець обіцяє, що надалі ви зароблятимете значно більше.

– Запам’ятайте найголовніше – ви повинні отримувати гроші, фінансову винагороду за ту роботу, яку ви вже зробили. А не спочатку ви платите щоб потім щось отримати. Запам’ятайте це раз і назавжди. Якщо з вас просять передоплату за те, що ви потім отримаєте — це шахраї, – сказав Болгов.

3. Іспитовий термін. Вам пропонують виконати кілька так званих тестових завдань в рамках випробувального терміну, умови якого ніде не прописані. В результаті ви просто втратите час і нічого не заробите.

4. Штраф. Ви вже влаштувалися і почали працювати, виконуєте поставлені завдання. Але в кінці місяця отримуєте значно меншу зарплату. Роботодавець пояснює це тим, що ви зробили щось не так, тому вас оштрафували.

Для того, щоб знайти роботу потрібно дивитися вакансії на перевірених сайтах або офіційних сторінках компанії, в якій хочете працювати. Особливо ризиковано шукати роботу в соцмережах.

– Перевірте хто дає цю роботу – це юрособа, це ФОП, це просто приватна компанія. Перевірте відгуки про цю людину і чи дійсно вона зареєстрована і чи має право надавати такі послуги і чи надає вона такі послуги, про які ви домовлялися, – сказав експерт.

Якщо вас вже обдурили, звертатися в поліцію варто тільки якщо ви підписували документи під час працевлаштування. Якщо ж домовлялися на чесному слові – повернути втрачене неможливо. Єдине, ви можете розповісти про свій випадок в соцмережах і попередити інших про шахрая.

Нагадаємо, протягом карантину в Україні суттєво зросла кількість безробітніх. У більшості випадків роботодавці вимушено скорочують та звільняють працівників. Юристи стверджують, що такі дії є незаконними – всі працівники мають право попросити про перехід на дистанційну зайнятість.