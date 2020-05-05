Работа в интернете: как отличить фейковую вакансию от настоящей

Найти работу удаленно в Украине во время карантина достаточно проблематично, а если добавить мошенников, то и очень рискованно.

Часто в сети можно увидеть вакансии, которые предлагают привлекательную работу за большое вознаграждение, но все это фейк.

— Мошенники очень сильно активизировались именно в этой сфере, потому что большинство людей, которые сейчас ищут роботу, ранее не сталкивались с этой проблематикой и не понимают, как себя вести в этой ситуации, — рассказал эксперт по безопасности Руслан Болгов.

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Существует несколько способов отличить фейковую вакансию от настоящей.

1. Очень привлекательная и высокооплачиваемая работа, которая подходит всем. Кандидата просят пройти платный обучающий курс перед началом работы или же оплатить материалы, без которых якобы невозможно начать работу. Вы все это оплачиваете, а вас не берут.

2. Задаток за труд. Чтобы начать зарабатывать деньги, вам нужно заплатить некий взнос. Работодатель обещает, что в дальнейшем вы будете зарабатывать значительно больше.

— Запомните самое главное – вы должны получать деньги, финансовое вознаграждение за ту роботу, которую вы уже сделали. А не сначала вы платите чтобы потом что-то получить. Запомните это раз и навсегда. Если с вас просят предоплату за то, что вы потом получите — это мошенники, — сказал Болгов.

3. Испытательный срок. Вам предлагают выполнить несколько так называемых тестовых заданий в рамках испытательного срока, условия которого нигде не прописаны. В результате вы просто потеряете время и ничего не заработаете.

4. Штрафы. Вы уже устроились и начали работать, выполняете поставленные задачи. Но в конце месяца получаете значительно меньшую зарплату. Работодатель объясняет это тем, что вы сделали что-то не так, поэтому вас оштрафовали.

Для того, чтобы найти работу нужно смотреть вакансии на проверенных сайтах или официальных страницах компании, в которой хотите работать. Особенно рискованно искать работу в соцсетях.

— Проверьте кто дает эту роботу – это юрлицо, это ФОП, это просто частная компания. Проверьте отзывы об этом человеке и действительно ли он зарегистрирован и имеет ли право предоставлять такие услуги и предоставляет ли он такие услуги, о которых вы договаривались, сказал эксперт.

Если вас уже обманули, обращаться в полицию стоит только если вы подписывали документы при трудоустройстве. Если же договаривались на честном слове – вернуть утраченное невозможно. Единственное, вы можете рассказать о своем случае в соцсетях и предупредить других о мошеннике.

Напомним, во время карантина в Украине существенно возросло количество безработных. В большинстве случаев работодатели вынуждены сокращают и увольняют работников. Юристы утверждают, что такие действия являются незаконными — все работники имеют право попросить о переходе на дистанционную занятость.