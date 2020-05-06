Програму Кабміну відправили на доопрацювання чотири комітети Ради

Чотири комітету Верховної Ради вирішили відправити на доопрацювання програму діяльності уряду, що знижує шанси Кабміну Дениса Шмигаля отримати імунітет на рік, повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

За його словами, документ вже розглянули:

Комітет з питань екологічної політики;

Комітет з питань організації державної влади;

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;

Комітет з питань економічного розвитку (головний з цього питання).

– Отже шанси отримати від парламенту імунітет від звільнення на рік стрімко наближаються до нуля, – зазначив Железняк.

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Тиждень тому Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку піддав жорсткій критиці програму уряду і відправив її на доопрацювання, вказавши на слабкість економічного блоку.

Кабмін Шмигаля подав проект програми уряду в Раду 13 квітня.