Зеленський зустрів Мрію з медичним вантажем із Китаю

Оновлено в 13.40. Ан-223 Мрія увійде в Книгу рекордів Гіннеса, оскільки одноразовою доставкою привіз із Китаю медичний вантаж вагою 103 т і об’ємом в 1300 куб м.
– Я думаю, що ми саме по перевезенню об’ємом вийдемо на рекорд (об’єм кабіни Мрії 1400 куб м. – Ред). Після відповідної процедури він може потрапити в Книгу рекордів Гіннеса, – каже президент держпідприємства Антонов Олександр Донець.
Через тиждень Мрія виконає ще один рейс для доставки вантажу в Україну.
За оцінками експертів ринку, вартість доставки становить до $1 млн.
10.41
До Києва із Китаю привезли медичні засоби для боротьби з коронавірусом: захисні маски, рукавиці, препарати і костюми.
Літак зустрічав особисто президент Володимир Зеленський.
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Анонс доставки медвантажу з’явився учора в українських ЗМІ.
Нагадаємо, найбільший у світі транспортний літак Ан-225 Мрія вирушив у перший рейс після модернізації – до Китаю за медобладнанням та іншими засобами боротьби з коронавірусом.