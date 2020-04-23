Оновлено в 13.40. Ан-223 Мрія увійде в Книгу рекордів Гіннеса, оскільки одноразовою доставкою привіз із Китаю медичний вантаж вагою 103 т і об’ємом в 1300 куб м.

– Я думаю, що ми саме по перевезенню об’ємом вийдемо на рекорд (об’єм кабіни Мрії 1400 куб м. – Ред). Після відповідної процедури він може потрапити в Книгу рекордів Гіннеса, – каже президент держпідприємства Антонов Олександр Донець.

Через тиждень Мрія виконає ще один рейс для доставки вантажу в Україну.

За оцінками експертів ринку, вартість доставки становить до $1 млн.























Зеленський зустрів Мрію з медичним вантажем із Китаю / 6 фотографий

10.41

До Києва із Китаю привезли медичні засоби для боротьби з коронавірусом: захисні маски, рукавиці, препарати і костюми.

Літак зустрічав особисто президент Володимир Зеленський.

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Анонс доставки медвантажу з’явився учора в українських ЗМІ.

Нагадаємо, найбільший у світі транспортний літак Ан-225 Мрія вирушив у перший рейс після модернізації – до Китаю за медобладнанням та іншими засобами боротьби з коронавірусом.