Тести і апарати ШВЛ: до України прибудуть 7 літаків із Китаю та Кореї

Протягом нинішнього тижня ми очікуємо прибуття щонайменше 7 літаків із Китаю та Південної Кореї.

Вони доставлять в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ, маски й респіратори, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави також повідомив, що Україна через карантин змушена змінити традиції святкування Великодня заради здоров’я та життя громадян.

План святкування Великодня під час карантину в Україні президент пообіцяв представити найближчим часом.

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Нагадаємо, Україна планує запустити роботу мобільних бригад забору матеріалу для тестування на коронавірус і мобільних пунктів тестування.