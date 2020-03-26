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Факти / Україна / Суспільство

Вступна кампанія 2020 може затягнутися до середини жовтня – Мандзій

Вступна кампанія у 2020 році може завершитися до середини жовтня, вважає виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За її словами, якщо учні не повернуться за парти після карантину до червня, то у вересні вони зможуть пройти весь матеріал, який припадав на час карантину.

Мандзій зазначила, що у такій ситуації зовнішнє незалежне тестування можуть провести у червні-серпні. Якщо ЗНО розпочнеться в середині серпня, то результати будуть в середині вересня.

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– У таких умовах вступна компанія до вищих навчальних закладів завершиться до середини жовтня, – додала вона.

Якщо ж навчання у школах продовжиться до червня, то, як зазначила Мандзій, вступна компанія 2020 буде продовжена.

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