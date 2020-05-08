З 12 травня в Києві почнуть відключати гарячу воду в рамках проведення гідравлічних випробувань тепломереж, щоб підготувати їх до роботи взимку.

Про це сьогодні заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

– Ми повинні були почати тестування мереж ще на початку квітня, відразу після завершення опалювального сезону. Однак, враховуючи карантин і перебування багатьох людей вдома або на дистанційному режимі роботи, місто ухвалило рішення відстрочити їх проведення. Враховуючи перший етап ослаблення карантину і необхідність повноцінної технічної підготовки мереж, ми починаємо процес гідравлічних випробувань, – сказав він.

За його словами, випробування пройдуть не лише у Києві, а й у всіх містах.

Проведення гідравлічних випробувань пройде у всіх районах Києва, щоб уникнути підвищеної аварійності, коли почнеться опалювальний сезон.

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Відключати гарячу воду в Києві будуть поетапно і згідно із затвердженим графіком.

На кожній ділянці випробування триватимуть близько двох тижнів.

– Ми розуміємо, що відсутність гарячої води – це дискомфорт і просимо вибачення у киян за це. Однак, іншого способу підготовки мереж централізованої системи теплопостачання, яка працює в столиці, немає. Просимо з розумінням поставитися до цього кроку, – сказав він.

Нагадаємо, 8 квітня у Києві повністю завершили опалювальний сезон. Тепло відключили у всіх районах столиці.