Заборона на Вконтакте і Однокласники: Рада зібралась на позачергове засідання

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання для розгляду питання про продовження блокування російських інтернет-ресурсів.

Відповідну заяву від Разумкова прозвучало під час позачергового пленарного засідання.

На ньому мають розглянути постанову №3319 про звернення до Ради з питань національної безпеки і оборони про продовження блокування російських соціальних мереж і сайтів.

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Ініціатором проведення другого за день позачергового засідання Верховної Ради виступив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія і депутат від Голосу Роман Лозинський.

Російські соціальні мережі та інтернет-сервіси, зокрема Mail.ru, ВКонтакте та Одноклассники, заблоковані з 16 травня 2017 року. Заборона діє до 15 травня 2020 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський планує продовжити заборону на російські соціальні мережі Вконтакте і Одноклассники та інші сайти.