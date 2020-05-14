Коли і як запрацює транспорт в Україні

Транспорт виходитиме з карантину поетапно, тому до кінця тижня Мінінфраструктури узгодить з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатись до роботи.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Так, перший етап передбачає відновлення міських (крім маршрутних таксі) і приміських ( в межах одного району) перевезень. Також запустять внутрішньообласні маршрути.

Запрацює на першому етапі і Укрзалізниця. Дозволять до 50% приміських потягів, які доправлятимуть пасажирів на роботу у годину пік.

Крім того, курсуватимуть 42 пари потягів далекого сполучення категорій Інтерсіті+ та Нічний експрес. Зокрема, на західний напрямок припадає 11 пар, у південному – 10, у дніпровському – 6, у східному – 12, у азовському – 3.

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Що стосується авіаперевезень, то на першому етапі дозволять внутрішнє сполучення.

Другий етап відновлення пасажирського сполучення передбачає дозвіл на міжобласні та міжнародні автоперевезення. Також запрацюють 100% приміських потягів, які курсуватимуть у світлий час доби і всі пасажирські потяги.

На третьому етапі планують запустити потяги міжнародного сполучення і відновити міжнародне сполучення.

Однак на всіх етапах залишатимуться обовязковими засоби індивідуального захисту, вимірювання температури, обмеження кількості пасажирів, дезінфекція транспорту і приміщень.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що питання відновлення роботи міжміського транспорту розглядатиметься, коли Україна пройде пік захворюваності на коронавірус.