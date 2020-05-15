Як не захворіти на коронавірус на роботі

Як вберегтися від коронавірусу на роботі

Попри те, що в Україні діє карантин, все ж багатьом людям щодня доводиться виходити на роботу.

Крім того, з 11 травня карантинні обмеження послаблюються і на свої робочі місця повертаються все більше працівників.

Щоб ви не ризикували своїм здоров’ям, Факти ICTV спільно з ВООЗ зібрали поради, як убезпечити себе від Covid-19 на робочому місці та що робити, якщо хтось з колег захворів.