Курс валют НБУ на 18 травня 2020 в Україні

В Україні після вихідних дещо здешевшали долар і євро. Так, станом на 18 травня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 26,63 грн за $1.

Тому валюта здешевшала на 4 копійки порівняно з попереднім банківським днем.

Також після вихідних зменшилась вартість євро. Станом на 18 травня за €1 доведеться заплатити 28,76 грн. Тому, порівняно з попереднім банківським днем, вартість валюти зменшилась на 2 копійки.

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Курс валют в Україні від НБУ на 18.05:

$1 – 26,63 грн;

€1 – 28,76 грн;

1 польський злотий – 6,30 грн;

10 російських рублів – 3,59.

Нагадаємо, наразі Україна очікує на транш від Міжнародного валютного фонду. Припускають, що першу частину отримають у кінці травня – на початку червня. На що витратять транш від МВФ – раніше писали Факти ICTV.