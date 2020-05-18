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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здешевшали: курс валют на 18 травня

В Україні після вихідних дещо здешевшали долар і євро. Так, станом на 18 травня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 26,63 грн за $1.

Тому валюта здешевшала на 4 копійки порівняно з попереднім банківським днем.

Також після вихідних зменшилась вартість євро. Станом на 18 травня за €1 доведеться заплатити 28,76 грн. Тому, порівняно з попереднім банківським днем, вартість валюти зменшилась на 2 копійки.

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Курс валют в Україні від НБУ на 18.05:

  • $1 – 26,63 грн;
  • €1 – 28,76 грн;
  • 1 польський злотий – 6,30 грн;
  • 10 російських рублів – 3,59.

Курс валют НБУ на 18 травня 2020 в Україні

Нагадаємо, наразі Україна очікує на транш від Міжнародного валютного фонду. Припускають, що першу частину отримають у кінці травня – на початку червня. На що витратять транш від МВФ – раніше писали Факти ICTV.

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