В Україні розробили новітній високомобільний радар

На науково-виробничому комплексі Іскра розробили зразок нової перспективної радіолокаційної станції 80К6КС1.

Станція 80К6КС1 створена для бойового застосування у складі дивізіонів зенітно-ракетних військ протиповітряної оборони.

Вона сумісна з наявними зенітно-ракетними комплексами як Збройних сил України і закордонного виробництва.

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Основне призначення станції виявлення в зоні огляду, супровід і вимір трьох координат повітряних об’єктів та їх швидкості у складі зенітно-ракетного комплексу.

Для підвищеної мобільності радіолокаційної станції вся апаратура розміщується на одному транспортному засобі. Це дозволяє розгортати та згортати її за лічені хвилини.

Нагадаємо, Міністерство оборони України визначило, яке озброєння придбають за бюджетні кошти у 2020 році.

Планується витратити 22 млрд грн на закупки.

Фото: Укроборонпром