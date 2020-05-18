В Украине разработали новейший высокомобильный радар

На научно-производственном комплексе Искра разработали образец новой перспективной радиолокационной станции 80К6КС1.

Станция 80К6КС1 создана для боевого применения в составе дивизионов зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны.

Она совместима с имеющимися зенитно-ракетными комплексами как Вооруженных сил Украины и зарубежного производства.

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Основное назначение станции обнаружения в зоне обзора, сопровождение и измерение трех координат воздушных объектов и их скорости в составе зенитно-ракетного комплекса.

Для повышенной мобильности радиолокационной станции вся аппаратура размещается на одном транспортном средстве. Это позволяет разворачивать и сворачивать ее ​​за считанные минуты.

Напомним, Министерство обороны Украины определило, какое вооружение приобретут за бюджетные средства в 2020 году.

Планируется потратить 22 млрд грн на закупки.

Фото: Укроборонпром