В Украине разработали новейший высокомобильный радар

На научно-производственном комплексе Искра разработали образец новой перспективной радиолокационной станции 80К6КС1.
Станция 80К6КС1 создана для боевого применения в составе дивизионов зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны.
Она совместима с имеющимися зенитно-ракетными комплексами как Вооруженных сил Украины и зарубежного производства.
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Основное назначение станции обнаружения в зоне обзора, сопровождение и измерение трех координат воздушных объектов и их скорости в составе зенитно-ракетного комплекса.
Для повышенной мобильности радиолокационной станции вся аппаратура размещается на одном транспортном средстве. Это позволяет разворачивать и сворачивать ее за считанные минуты.
Напомним, Министерство обороны Украины определило, какое вооружение приобретут за бюджетные средства в 2020 году.
Планируется потратить 22 млрд грн на закупки.
Фото: Укроборонпром