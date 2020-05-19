Міністр юстиції України Денис Малюська відвідав платну камеру в СІЗО на Львівщині та навіть скуштував там їжу.
У рамках експериментального проекту Мін’юсту щодо створення кращих умов у СІЗО чиновники перевірили Львівський слідчий ізолятор та подивилися на платну камеру.
Поїв і оглянув платні камери: Малюська відвідав Львівське СІЗО / 8 фотографий
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Вартість платної камери у Львівському СІЗО становить:
- 1 тис. грн за добу;
- 3,5 тис. грн за тиждень;
- 4 тис. грн за місяць.
Нагадаємо, вперше про камери СІЗО підвищеного комфорту Дмитро Малюська повідомив 18 квітня.