Міністр юстиції України Денис Малюська відвідав платну камеру в СІЗО на Львівщині та навіть скуштував там їжу.

У рамках експериментального проекту Мін’юсту щодо створення кращих умов у СІЗО чиновники перевірили Львівський слідчий ізолятор та подивилися на платну камеру.































Поїв і оглянув платні камери: Малюська відвідав Львівське СІЗО / 8 фотографий

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Вартість платної камери у Львівському СІЗО становить:

1 тис. грн за добу;

3,5 тис. грн за тиждень;

4 тис. грн за місяць.

Нагадаємо, вперше про камери СІЗО підвищеного комфорту Дмитро Малюська повідомив 18 квітня.