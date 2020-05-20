Карантин в Україні: що відбувається 20 травня (КАРТА)

20 травня в Україні зафіксували 19 230 випадків коронавірусу, за останню добу – 354. Епідемія йде в країні на спад, однак сьогоднішній добовий приріст виявився удвічі більшим, аніж 19 травня.

За останньою інформацією, у країні хворіють 1 376 дітей та 3 757 медиків, на амбулаторному лікуванні перебувають 13 140 пацієнтів.

Лідерами за поширенням коронавірусу є Чернівецька – 2 796 випадків (710 одужали), Київська – 1 261 (218 одужали) та Івано-Франківська – 1 246 (539 одужали) області.

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А ось серед міст лідирує Київ. Станом на 20 травня у столиці 2 410 осіб хворіють на коронавірус, за добу – 51 новий випадок.

– Захворіли 25 жінок віком від 22 до 75 років, 19 чоловіків від 19 до 77 років та 3 дiвчинки віком 9, 12 і 16 років і 4 хлопчика віком від 8 місяців до 12 рокiв, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Найбільше вірус поширений у Печерському та Дарницькому районах міста.

У Києві 3 нових осередки спалаху Covid-19:

Гуртожиток на вул. Серповій (3 інфікованих, 7 контактних осіб із 340 мешканців);

Гуртожиток на вул. Кіквідзе (2 інфікованих (госпіталізовані), 10 контактних осіб із 55 мешканців);

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 на вул. Маяковського (1 хвора медсестра, контактних осіб: 38 з кількості персоналу та 62 дитини).

Продовжується ширитися вірус і в регіонах. Так, коронавірус діагностували у п’яти медпрацівників Вінницької міської клінічної лікарні №1. За словами головного лікаря закладу Костянтина Ліваковського, інфекцію лікарі підхопили не на роботі.

А у Ковелі Волинської області від коронавірусу померла 65-річна жінка, раніше від інфекції помер її 44-річний син, ще один – перебуває у лікарні з підозрою на Covid-19. Про це повідомила заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак.

Зафіксували збільшення випадків і у Львівській області. Коронавірус підтверджено у 1 136 осіб, за добу – 38 нових випадків.

– За попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 30 осіб. Скеровано на самоізоляцію 30 осіб. Знаходяться в стаціонарах 362 хворих, – йдеться у повідомленні Львівської ОДА.

Тим часом 20 травня 2020 року Кабмін проведе засідання, де ухвалить низку рішень про послаблення карантину в Україні.

Під час засідання уряду міністри повинні розглянути відновлення роботи:

наземного громадського транспорту (з 22 травня);

метрополітену (з 25 травня);

міського та приміського транспорту (з 22 травня);

дитячих садочків (з 25 травня);

готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів);

церков (не більше 1 особи на 10 м²).

Водночас Віталій Кличко уточнив, коли у столиці можуть відчинити дитячі садочки та школи. За його словами, їх можна буде відвідувати не раніше ніж через 10-14 днів після рішення уряду.

Кияни продовжують страждати від заторів на дорогах. З початку виходу столиці із карантину на автошляхах міста щодня спостерігається транспортний колапс.

Детальну статистику про поширення коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.