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Факти / Україна / Суспільство

Відновлення роботи транспорту в Україні: що буде з цінами

Після закінчення карантину і відновлення роботи громадського транспорту в Україні не підвищать ціни на проїзд у потягах.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу 20 травня.

– Підвищення вартості не буде. Ми чудово розуміємо соціальний ефект і важливість цих перевезень, – зазначив Владислав Криклій.

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А ось вартість проїзду у міських маршрутках та автобусах може підвищити місцева влада окремих населених пунктів. Але у Міністерстві інфраструктури не радять їм цього робити.

Нагадаємо, Кабмін дозволив роботу громадського транспорту в Україні з 22 травня. Раніше ми писали, коли в Україні відновлять роботу метро, ​​поїздів, автобусів та авіаперевезення.

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