Коли запрацює метро в Україні – дата

У рамках адаптивного карантину метро в Україні відкриють уже в понеділок, 25 травня.

Про це повідомив глава міністерства інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, уряд ухвалив одне із найочікуваніших рішень за весь час карантину.

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Міністр закликав громадян дотримуватися обов’язкових вимог безпеки, зокрема носити захисні маски та намагатися зберігати соціальне дистанціювання.

Окрім цього, працівники метрополітену у містах України щоденно проходитимуть температурний скринінг та здійснюватимуть дезінфекцію станцій та вагонів метро.

Нагадаємо, рішенням уряду до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин. Це означає, що обмеження застосовуватимуться не на всій території України, а лише в окремих регіонах, де будуть зафіксовані нові спалахи коронавірусу.

Джерело: Владислав Криклій