Робота громадського транспорту в Україні поступово відновлюватиметься вже з 22 травня.

Як повідомили у Міністерстві інфраструктури, з 22 травня відновлять регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні.

Крім того, з 25 травня відкриють підземку, а з 1 червня – залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні.

Читайте: Карантин в Україні продовжили до 22 червня

Також з 1 червня запрацюють міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, а з 15 червня стартує робота аеропортів.

Водночас обов’язкові вимоги безпеки залишаться незмінними. Пасажири мають дотримуватися маскового режиму, проходити температурний скринінг, а у транспорті регулярно проводитиметься дезінфекція.

Останні новини про карантин в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Владислав Криклій