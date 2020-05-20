Я хочу бути президентом, після якого в країні з’являться дороги – Зеленський

Програма Великого будівництва – це те, чим зараз можна пишатися.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

– Програма Великого будівництва йде повним ходом. Ви тільки уявіть, що це робимо ми, у сучасній Україні.

Читайте: Прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляція

За його словами, держава вдев’ятеро збільшила кількість доріг, які побудують у цьому році.

– Я впевнений, що до кінця моєї каденції ми добудуємо усі дороги. Я хочу бути президентом, якого запам’ятають, як людину, після якого з’явились дороги.

Нагадаємо, Рада хоче дозволити реконструювати дороги без дозволу на будівельні роботи.