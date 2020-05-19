Рада хоче дозволити реконструювати дороги без дозволу на будівельні роботи

Верховна Рада пропонує скасувати отримання дозволу на будівельні роботи під час реконструкції та капітального ремонту доріг із класом наслідків СС2 і СС3 або таких, що підлягають оцінці впливу на довкілля.

За ухвалення основи законопроекту №2680 проголосували 227 народних депутатів.

До класу СС2 входять:

шляхові полотна магістральних автодоріг;

злітно-посадкові смуги;

мости і тунелі протяжністю менше 1 тис. м;

канатні дороги;

До класу СС3:

мости і тунелі на дорогах вищої категорії, або протяжністю понад 1 тис. м чи прогоном понад 300 м.

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Законопроектом пропонується надавати право на проведення реконструкції або капремонту доріг із класом наслідків СС2 і СС3, а також таких, що підлягають екологічній оцінці, на підставі повідомлення про початок будівельних робіт. Так скасовується необхідність отримання дозволу на початок будівництва.

Також із закону Про архітектурну діяльність хочуть вилучити пункти про обов’язкове узгодження із головним архітектором проектних рішень щодо об’єктів в історичній частині міста, на площах та магістралях.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні під час карантину не припинявся ремонт доріг, оскільки для цього не було підстав.