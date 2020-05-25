У метро Києва з 25 травня не продаватимуть жетони.

Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

Як сплатити за проїзд:

KyivSmardCard;

Карткою метро (до 31 березня 2021 року);

Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;

Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;

Мобільним додатком KyivSmardСard;

Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

– Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору, – зазначили у прес-службі метро.

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Також можна використовувати Карту киянина, а також посвідчення для пільгових категорій населення.

Нагадаємо, на засіданні комісії з питань ТЕБ ​​та НС ухвалено рішення запустити метрополітен в Києві у звичайному режимі з 25 травня.

Джерело: Київський метрополітен