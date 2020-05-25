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Жетоном не вдасться: як сплатити проїзд у метро Києва після відкриття

У метро Києва з 25 травня не продаватимуть жетони.

Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

Як сплатити за проїзд:

  • KyivSmardCard;
  • Карткою метро (до 31 березня 2021 року);
  • Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;
  • Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;
  • Мобільним додатком KyivSmardСard;
  • Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

– Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору, – зазначили у прес-службі метро.

Читайте: Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила – які є обмеження

Також можна використовувати Карту киянина, а також посвідчення для пільгових категорій населення.

Запуск метро в Киеве - как оплатить проезд после открытия метро

Нагадаємо, на засіданні комісії з питань ТЕБ ​​та НС ухвалено рішення запустити метрополітен в Києві у звичайному режимі з 25 травня.

Джерело: Київський метрополітен

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