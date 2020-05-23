У Київській міській державній адміністрації опублікували правила для пасажирів метрополітену, який запрацює з 25 травня.

Також показали, як переобладнали підземку для карантинних мір.

Пасажирів допускатимуть у громадський транспорт лише за наявності захисної маски.

Читайте: Громадський транспорт у Києві відновить роботу з 12.00: які є обмеження























Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила – які є обмеження / 6 фотографий

Правила:

кожні три години у салоні транспорту мають проводити дезінфекцію;

вагони метрополітену дезінфікуватимуть під час заходу поїздів у електродепо та на пункти техобслуговування;

у підземці мають забезпечити санітарні відстані не менше ніж 1,5 метри у чергах до кас та терміналів самообслуговування, на платформах та у вестибюлях;

у разі скупчення пасажирів обмежуватимуть кількість пасажирів на станціях метрополітену – повне або часткове закриття на вхід.

До слова міський голова Києва Віталій Кличко у коментарі Фактам ICTV заявив, що впевнений у відкритті метрополітену 25 травня.

У столиці все готове до запуску його роботи.

Фото: КМДА