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Факти / Україна / Суспільство

Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила – які є обмеження

У Київській міській державній адміністрації опублікували правила для пасажирів метрополітену, який запрацює з 25 травня.

Також показали, як переобладнали підземку для карантинних мір.

Пасажирів допускатимуть у громадський транспорт лише за наявності захисної маски.

Читайте: Громадський транспорт у Києві відновить роботу з 12.00: які є обмеження

  • Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила - які є обмеження
  • Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила - які є обмеження
  • Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила - які є обмеження
  • Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила - які є обмеження
  • Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила - які є обмеження
  • Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила - які є обмеження
  • Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила - які є обмеження
  • Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила - які є обмеження
  • Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила - які є обмеження
  • Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила - які є обмеження
  • Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила - які є обмеження
  • Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила - які є обмеження
Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила – які є обмеження / 6 фотографий

Правила:

  • кожні три години у салоні транспорту мають проводити дезінфекцію;
  • вагони метрополітену дезінфікуватимуть під час заходу поїздів у електродепо та на пункти техобслуговування;
  • у підземці мають забезпечити санітарні відстані не менше ніж 1,5 метри у чергах до кас та терміналів самообслуговування, на платформах та у вестибюлях;
  • у разі скупчення пасажирів обмежуватимуть кількість пасажирів на станціях метрополітену – повне або часткове закриття на вхід.

До слова міський голова Києва Віталій Кличко у коментарі Фактам ICTV заявив, що впевнений у відкритті метрополітену 25 травня.

У столиці все готове до запуску його роботи.

Фото: КМДА

Джерело: КМДА

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