В метро Киева с 25 мая не продают жетоны.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
Как оплатить проезд:
- KyivSmardCard;
- Карточкой метро (до 31 марта 2021);
- Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
- Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
- Мобильным приложением KyivSmardСard;
- Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
— В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета, — отметили в пресс-службе метро.
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Также можно использовать Карту киевлянина, а также удостоверения для льготных категорий населения.
Напомним, на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение запустить метрополитен в Киеве в обычном режиме с 25 мая.
Источник: Киевский метрополитен