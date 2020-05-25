В метро Киева с 25 мая не продают жетоны.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Как оплатить проезд:

KyivSmardCard;

Карточкой метро (до 31 марта 2021);

Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением KyivSmardСard;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

— В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета, — отметили в пресс-службе метро.

Читайте: Метрополитен Киева вводит карантинные правила — какие есть ограничения

Также можно использовать Карту киевлянина, а также удостоверения для льготных категорий населения.

Напомним, на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение запустить метрополитен в Киеве в обычном режиме с 25 мая.

Источник: Киевский метрополитен