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Жетоном не получится: как оплатить проезд в метро Киева после открытия

В метро Киева с 25 мая не продают жетоны.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Как оплатить проезд:

  • KyivSmardCard;
  • Карточкой метро (до 31 марта 2021);
  • Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
  • Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
  • Мобильным приложением KyivSmardСard;
  • Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

— В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета, — отметили в пресс-службе метро.

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Также можно использовать Карту киевлянина, а также удостоверения для льготных категорий населения.

Запуск метро в Киеве - как оплатить проезд после открытия метро

Напомним, на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение запустить метрополитен в Киеве в обычном режиме с 25 мая.

Источник: Киевский метрополитен

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