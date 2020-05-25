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Факти / Україна

Динаміка зберігається: в Україні зменшилася кількість нових заражень Covid-19

В Україні за станом на 25 травня різко впав добовий показник інфікованих – 259 випадків зараження коронавірусом. Загалом у країні зафіксували 21 245 випадків Сovid-19. 623 – летальних випадки, 7 234 людини вилікувалися.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Так,  кількість інфікованих коронавірусом зменшується четвертий день. У п’ятницю – 442 випадки, в суботу – 432, а неділю – 406.

За останню добу в країні 126 осіб одужали, 6 – померли.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

В яких областях за добу найбільше інфікованих:

Топ-5 міст, де найкраще дотримуються самоізоляції:

  1. Івано-Франківськ – 37,97%;
  2. Чернівці – 35,15%;
  3. Київ – 34,48%;
  4. Львів – 32,45%;
  5. Ужгород – 31,35%.

Нагадаємо, 24 травня в Україні  зафіксували 20 986 випадків зараження Covid-19. За останню добу – 406.

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