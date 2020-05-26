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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здорожчали: курс валют на 26 травня

Національний банк України підвищив офіційний курс долара до гривні.

На 26 травня НБУ встановив курс 26,87 грн/1$. У порівнянні з попереднім банківським днем іноземна валюта здорожчала на 12 копійок.

Євро також зріс у ціні на 15 копійок. НБУ встановив курс на 26 травня 29,31 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 26.05:

  • $1 – 26,87 грн;
  • €1 – 29,31 грн;
  • 1 польський злотий – 6,5139 грн;
  • 10 російських рублів – 3,74 грн.

Нагадаємо, курс долара на 25 травня було встановлено на рівні 26,75 грн/$1.

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