До переговорів для врегулювання ситуації на Сході варто залучити представників від населення Донбасу, а не бойовиків.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Таку думку він висловив німецькому виданню перед візитом у Берлін.

– Якщо такі представники від населення залучатимуться до переговорного процесу, то вони повинні бути непричетними до воєнних дій або вбивств українських солдатів, а також не мати нічого спільного з сепаратистськими та терористичними організаціями на Сході України. Це мають бути визнані представники громадянського суспільства, – зазначив Єрмак.

Андрій Єрмак окреслив, що переговори у Мінську практично і не були такими, оскільки рішення паризького саміту нормандського формату не виконувались. Єдиним успіхом залишається обмін полоненими між Україною, Росією та так званими ЛНР та ДНР.

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Також він наполягає, що всі домовленості саміту мають бути реалізованими – припинення вогню, розведення, розмінування, доступ ОБСЄ і Червоного Хреста до ув’язнених на окупованих територіях, а також обмін полоненими у форматі усіх на усіх.

Андрій Єрмак зазначив, що проведення виборів на Донбасі буде можливе лише після того, як будуть виконані усі вимоги щодо безпеки, зокрема виведені незаконні збройні формування та іноземні війська, а Україна поверне контроль над кордоном.

Переговори з ОРДЛО

Керівник Офісу президента вже неодноразово заявляв, що бойовики з “Л/ДНР” ніколи не стануть повноправними учасниками Тристоронньої контактної групи, а Україна не вестиме переговори з представниками ОРДЛО.

Ще у березні 2020 року Андрій Єрмак зауважив про можливість розгляду створення Консультативної ради за участі переселенців, які могли б донести свою позицію у рамках ТКГ та нормандського формату.

Він окреслив, що це повинні бути знані та авторитетні люди з Донбасу з проукраїнською позицією.

Нещодавно до онлайн-переговорів з послами G7 та головою Представництва ЄС в Україні були залучені переселенці з Донецької та Луганської областей, які наразі проживають на підконтрольній Україні території.

Єрмак впевнений, що такий крок покладе край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень.

За результатами зустрічі було затверджено запровадження Консультативної ради.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung