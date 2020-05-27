РФ пригрозила “непоправними наслідками” у разі зміни Мінського формату

Представник Росії в ТКГ Борис Гризлов заявив, що намагання України змінити формат Мінських перемовин можуть мати “непоправні наслідки”.

З такими словами російський чиновник відреагував на заяву українського призидента Володимира Зеленського, який припустив, що для врегулювання ситуації на Донбасі можна застосувати план Б і С.

– Будь-які спроби Києва змінити Мінські домовленості, зокрема в частині черговості виконання заходів, можуть призвести до непоправних наслідків. Росія продовжить проводити курс на пріоритетність вирішення політичних питань, на послідовне виконання заходів, передбачених Мінських домовленостей, які схвалені резолюцією Ради Безпеки ООН, – додав Гризлов.

Читайте: Снайпер поранив українського військового поблизу Верхньоторецького

Напередодні Гризлов звинуватив Україну в тому, що під час переговорів 14 травня не ухвалили заяву про додаткові заходи щодо припинення вогню.

Раніше Зеленський заявив, що Київ готовий до того, що Мінські домовленості щодо Донбасу не спрацюють, але боротиметься за їхнє виконання.

– З точки зору Мінська – будемо боротися до кінця. Тому що з Мінськом пов’язані міжнародні санкції. Як я вже казав, даю рік на те, що будемо боротися. Але через коронавірус, я даю собі ще кілька місяців, щоб дотиснути ситуацію. Я не хотів би застосовувати і план В, і план С, – сказав голова держави.

Нагадаємо, раніше ми писали, що бойовики на Донбасі прикриваються цивільними, встановивши артсистеми біля будинків.