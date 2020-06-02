К переговорам для урегулирования ситуации на Востоке должны быть привлечены представители от населения Донбасса, а не боевики.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Такое мнение он высказал немецкому изданию перед визитом в Берлин.

— Если такие представители от населения будут привлекаться к переговорному процессу, то они должны быть непричастны к военным действиям или убийству украинских солдат, а также не иметь ничего общего с сепаратистскими и террористическими организациями на Востоке Украины. Это должны быть признаные представители гражданского общества, — отметил Ермак.

Андрей Ермак очертил, что переговоры в Минске практически и не были таковыми, поскольку решения парижского саммита нормандского формата не выполнялись. Единственным успехом остается обмен пленными между Украиной, Россией и так называемыми ЛНР и ДНР.

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Также он настаивает, что все договоренности саммита должны быть реализованы — прекращение огня, разведение, разминирование, доступ ОБСЕ и Красного Креста к заключенным на оккупированных территориях, а также обмен пленными в формате всех на всех.

Андрей Ермак заявил, что проведение выборов на Донбассе будет возможно только после того, как будут выполнены все требования безопасности, в частности выведены незаконные вооруженные формирования и иностранные войска, а Украина вернет контроль над границей.

Переговоры с ОРДЛО

Руководитель Офиса президента уже неоднократно заявлял, что боевики из “Л/ДНР” никогда не станут полноправными участниками Трехсторонней контактной группы, а Украина не будет вести переговоры с представителями ОРДЛО.

Еще в марте 2020 года Андрей Ермак сказал о возможности рассмотрения создания Консультативного совета с участием переселенцев, которые могли бы донести свою позицию в рамках ТКГ и нормандского формата.

Он очертил, что это должны быть известные и авторитетные люди с Донбасса с проукраинской позицией.

Недавно к онлайн-переговорам с послами G7 и главой Представительства ЕС в Украине были привлечены переселенцы из Донецкой и Луганской областей, которые сейчас проживают на подконтрольной Украине территории.

Ермак уверен, что такой шаг положит конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований.

По результатам встречи было утверждено введение Консультативного совета.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung