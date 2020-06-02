Верховна Рада України ухвалила закон №2429 Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я.

За проголосували 332 народних депутати, проти – 2, утримались – 37.

Згідно з цим проектом закону внесли зміни до законів Про лікарські засоби, Про донорство крові та її компонентів, Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

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Це допоможе пришвидшити виведення на ринок України генеричних лікарських засобів та створення правових умов для ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, які необхідні для медичного забезпечення військовослужбовців.

Також буде удосконалюватись порядок ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів як фармацевтичних субстанцій для власного виробництва ліків, а також встановлюється заборона на вивезення донорської крові в умовах дефіциту.

Згідно з цим законом, щоб отримати дозвіл на ввезення наркотичних засобів та психотропних речовин потрібно буде надавати засвідчення відомостей заявником про кількісний хімічний склад за показниками специфікації або технічної документації.

Вивезення донорської крові з України може здійснюватись лише як гуманітарна допомога у надзвичайних ситуаціях за рішенням Кабінету міністрів.

Засідання Верховної Ради

2 червня Верховна Рада України на пленарному засіданні розглядає низку законів у першому та другому читанні.

Сьогодні на розгляді у порядку денному були проект постанови Про звернення Верховної Ради до ООН, Європейського парламенту та інших організацій щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень РФ, як державою-агресором, прав і свобод кримськотатарського народу, внесення змін до Митного кодексу та у систему судоустрою України та проект закону про митний тариф та зміни до Бюджетного кодексу.

Ці закони вже ухвалені Верховною Радою на засіданні.

Також планується розглянути зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за вчинення злочину спільнотою та програма діяльності Кабміну.