На порядку денному 4 червня у депутатів є низка важливих для розгляду питань.

Так, депутати розглядатимуть Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Згодом перейдуть до внесення змін до Бюджетного кодексу.

У першому читанні голосуватимуть за законопроект про митний тариф України, а у другому читанні – внесенні змін до Кримінального кодексу України.

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Парламентарії голосуватимуть за зміни у законі Про вищу освіту – продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук.

Окрім цього депутати розглянуть соціальний захист населення в період карантину.

Порядок денний Ради

На попередньому засіданні Верховної Ради, 3 червня, депутати розглядали питання підвищеної стипендії для дітей-сиріт та посилення відповідальності для пішоходів.