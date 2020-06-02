Рада перейменувала Верховний суд та Генпрокуратуру

2 червня 2020 року Верховна Рада України ухвалила закон Про внесення змін до Митного кодексу України. Зміни вносяться у рамках реформи прокуратури та системи судоустрою України.

За закон №3194 проголосував 301 нардеп.

Цей документ вносить правки до ст. 456 та ч. 2 ст. 457 Митного кодексу України та змінює словосполучення Верховний Суд України, Генеральний прокурор України та Генеральна прокуратура України фразами Верховний Суд, Генеральний прокурор та Офіс Генерального прокурора.

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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

В Україні продовжується реформа системи судочинства та органів прокуратури, і законопроект є одним із кроків на шляху змін.

Ініціатором документу виступив президент України Володимир Зеленський.

Проект закону був поданий у березні 2020 року. Поки законопроект розглянули лише у першому читанні.