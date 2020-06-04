Карантин в Україні до 22 червня: що потрібно знати про правила про послаблення

В Україні Кабінет міністрів запровадив адаптивний карантин, який триватиме з 22 травня до 22 червня. Він передбачає послаблення загальнонаціональних обмежувальних заходів.

Тепер вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація.

Відповідно до постанови уряду №392, з 22 травня дозволили:

проводити спортивні заходи до 50 учасників без глядачів;

відновити роботу релігійних установ (не більше 1 людини на 10 м²);

запрацювати готелям (без ресторанів);

відновити роботу наземного транспорту міського та міжнародного значення.

Також з 25 травня запрацювало метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 1 червня запрацювали:

фітнес-центри;

спортзали;

заклади освіти для випускників та абітурієнтів (не більше 10 осіб у приміщенні);

залізниця (приміське, міське, регіональне та дальне сполучення);

міжобласні пасажирські перевезення автомобілями.

Ще один етап послаблення карантину запланований на 10 червня. Тоді планують відновити роботу:

закладів харчування, зокрема дозволять приймати гостей у залах;

закладів культури;

культурних заходів (не більше 1 особи на 5 м²);

закладів, які надають приміщення для роботи (коворкінги).

З 15 червня відкриються аеропорти.

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Однак, попри послаблення, забороняється:

самовільно залишати місця обсервації;

проведення масових заходів більше 10 осіб;

перебування у громадських закладах без засобі захисту;

театри, кінотеатри та інші культурні місця;

перебування на столиком ресторану більше 4 осіб.

Крім того, кожен громадянин повинен мати при собі документи, які посвідчують особу; носити захисну маску; дотримуватися соціальної дистанції; дезінфікувати руки.

Які покарання за порушення правил карантину

Для людей, які можуть бути інфіковані коронавірусом, передбачена адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину). Штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподаткованих мінімумів (від 17 тис. грн до 34 тис. грн), а для посадових осіб – від 2 тис. до 10 тис. неоподаткованих мінімумів (від 34 тис. грн до 170 тис. грн).

Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, караються штрафом від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 51 тис. грн) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Якщо такі дії спричинять загибель людей чи інші тяжкі наслідки, то винному загрожує від 5 до 8 років в’язниці.

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