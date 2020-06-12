Чи продовжуватимуть карантин після 22 червня – питання, яке цікавить багатьох українців, адже три місяці обмежень мали вплив не лише на фінансовий, а й на психологічний стан людей.

Факти ICTV розібралися, чи варто посилювати, продовжувати чи, навпаки, послаблювати карантин, та проаналізували, до яких наслідків це може призвести.

Карантин в Україні

Уряд вже п’ять разів продовжував карантин. Востаннє – до 22 червня. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 20 травня через великий приріст хворих.

Водночас був запроваджений адаптивний карантин – коли послаблення обмежень можна вводити в окремих областях. Якщо регіон відповідає необхідним критеріям, йому дозволяють переходити на новий етап.

З останніх послаблень – відновлення роботи закладів громадського харчування та проведення масових заходів (з обмеженнями).

Однак Київ не дотягує до такого послаблення, натомість влада розглядає навіть можливість посилення карантину.

Чи потрібно продовжувати карантин?

На нещодавньому брифінгу голова медкомісії Києва Олег Гелевей висловив думку, що карантин в Україні продовжать після 22 червня, адже кількість хворих зростає.

За словами інфекціоніста Олени Соколової, це правильне рішення, і продовжувати треба доти, поки не покращиться епідеміологічна ситуація в країні.

– У нас люди розслабились і не дотримуються (карантину, – Ред.) у громадських місцях, транспорті, магазинах та аптеках. Маски носять на підборідді, дистанції не дотримуються, а захворюваність зростає, – розповіла лікар у коментарі Фактам ICTV.

Однак зараз продовження карантину – майже формальність, адже 80% людей перестали дотримуватися обмежень. Тож, можливо, карантин і взагалі варто посилити, щоб хоч трохи стримати розповсюдження хвороби.

Стратег, інфекціоніст Вадим Арістов зазначив, що продовжити загальнонаціональний карантин зможуть, якщо критеріям не відповідатимуть щонайменше 10 регіонів.

– Карантин необхідно продовжувати у 11 регіонах – наприклад, у Чернівецькій області. В деяких його потрібно зробити більш жорстким. Скасувати роботу місць, де є велике скупчення людей – ТРЦ, ринки, можливо пляжі. Також потрібно перевіряти дотримання заборон.

Через відсутність колективного імунітету у перспективі може відбутися друга хвиля епідемії, і, відповідно, коли це станеться, треба буде вводити більш суворі заходи.

Дитячі табори і садочки

Велике питання викликають дитячі садочки – для чого їх потрібно відкривати. За словами Соколової, окрім коронавірусу, діти можуть додатково підчепити ще й літні інфекційні хвороби.

– Я категорично проти відкриття дитячих садочків та таборів, тому що летальність та захворюваність зростає, а лікарні Києва заповнені вже на 50%, – зазначила Олена Соколова.

Вадим Арістов вважає, що відкриття садочків – це політичне рішення.

– Діти можуть підхоплювати хворобу і передавати літнім людям і теж сприяти циркуляції інфекції в суспільстві, однак з економічної точки зору їх потрібно відкривати. Це дозволяє активніше працювати батькам.

А от відкриття дитячих таборів, на думку лікаря, не є дуже важливим суспільним рішенням.

– Ці заклади, на жаль, не відповідають ознакам високої суспільної важливості, однак мають небезпеку. Якщо туди хтось приїде з інфекцією, то там з високою імовірністю буде суттєвий спалах.

Такі заклади потребують особливої уваги, тому краще зараз їх не відкривати.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 12 червня коронавірус в Україні зафіксували у 29 753 осіб. Вже другий день поспіль добова кількість хворих становить майже 700 людей, водночас до цього кілька днів динаміка була позитивна.

Померло за добу 16 українців, а загальна кількість збільшилась до 870 осіб.

Водночас повністю одужали вже 13 567 пацієнтів, за добу – 426.

– Наразі у нас спостерігається антирекорд за кількістю, і поки не зрозуміла їхні природа. Віктор Ляшко каже, що це наслідок перевірки партій минулих зразків з різних регіонів. Однак поки незрозуміло, яку частку нових випадків справді можна списати на це, – зазначив Вадим Арістов.

Найімовірніше, на думку Арістова, в Україні спостерігається другий пік захворюваності, однак лякатися не варто.

Найголовніше, що немає перевантаження медичної системи – приріст активних випадків не вийшов за межі попередньої хвилі. Тобто поки виліковується більше, ніж інфікується нових – і дефіциту апаратів ШВЛ не очікується.

Анастасія Дячкіна