У Збройних силах України з 2025 року планується зробити володіння англійською мовою обов’язковою вимогою для офіцерів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак після телефонної розмови з начальником Штабу оборони Великої Британії Ніколасом Картером.

– Ми поставили амбітне завдання – з 2025 року для кожного офіцера знання англійської мови має стати обов’язковою умовою проходження служби в Збройних силах України, – повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Хомчак наголосив, що досягнення сумісності з країнами-членами НАТО і нарощування бойових можливостей є пріоритетом розвитку ЗСУ. Він також відзначив стратегічних радників високого рівня за вагомий внесок у реформування української армії, зокрема, подякував за консультації генералам Гордону Мессенджеру і Алану Річмонду.

Картер, в свою чергу, запропонував спланувати і провести спільні навчання з підрозділами Сухопутних військ ЗСУ.

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Сторони також обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва щодо реалізації підготовки особового складу в рамках програми ORBITAL і сприяння розвитку Військово-морських сил ЗСУ.

Крім того, вони обговорили боротьбу з поширенням коронавірусу серед військовослужбовців.

– У Збройних силах України нам вдалося утримати ситуацію з Covid-19 під контролем, це стосується і району проведення Операції об’єднаних сил, де на коронавірус не захворів жоден військовослужбовець, – зазначив Хомчак.

Головнокомандувач ЗСУ висловив подяку за передання британською стороною гуманітарної допомоги: засобів індивідуального захисту. Це 40 тис. захисних масок, тисяча трирівневих захисних респіраторів, безконтактні інфрачервоні термометри та ін.

Коронавірус в ЗСУ

Станом на 10.00 12 червня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 160 осіб, виписано 163 особи, летальних випадки – 4.

На ізоляції зараз перебуває 526 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні – 51 особа.

За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання.