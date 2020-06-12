В Вооруженных силах Украины с 2025 года планируется сделать владение английским языком обязательным требованием к офицерам.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак после телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером.

— Мы поставили амбициозную задачу — с 2025 года для каждого офицера знание английского языка должно стать обязательным условием прохождения службы в Вооруженных силах Украины, — сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Хомчак подчеркнул, что достижение совместимости со странами-членами НАТО и наращивание боевых возможностей является приоритетом развития ВСУ. Он также отметил стратегических советников высокого уровня за весомый вклад в реформирование украинской армии, в частности, поблагодарил за консультации генералов Гордона Мессенджера и Алана Ричмонда.

Картер в свою очередь предложил спланировать и провести совместные учения с подразделениями Сухопутных войск ВСУ.

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Стороны также обсудили ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества в части реализации подготовки личного состава в рамках программы ORBITAL и содействия развитию Вооружено-морских сил ВСУ.

Кроме того, они обсудили вопрос борьбы с распространением коронавируса среди военнослужащих.

— В Вооруженных силах Украины нам удалось удержать ситуацию с Covid-19 под контролем, это касается и района проведения операции Объединенных сил, где не заболел коронавирусом ни один военнослужащий, — отметил Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность за переданные британской стороной в качестве гуманитарной помощи средства индивидуальной защиты. Это 40 тыс. защитных масок, тысяча трехуровневых защитных респираторов, бесконтактные инфракрасные термометры и др.

Коронавирус в ВСУ

По состоянию на 10.00 12 июня в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 160 человек, выписаны 163 человека, летальных случая — 4.

На изоляции сейчас находится 526 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня — 51 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания.