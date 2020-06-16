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Факти / Україна / Суспільство

Є два сценарії: ЗНО 2020 скасовувати не планують

Для скасування ховнішнього незалежного оцінювання в Україні немає підстав.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

За її словами, проведення зовнішнього незалежного оцінювання заплановано на 25 червня, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться – вже з 17 серпня.

– Головний санлікар оголосив критерії, за якими будуть вирішувати, чи можна проводити ЗНО. Сподіваюся, що рішення буде ухвалено до п’ятниці і ми або проведемо ЗНО в заплановані дати, або перенесемо, – сказала Вакуленко.

Також вона додала, що здавати ЗНО в дистанційному форматі немає можливості. Для цього повинна бути технічна підготовленість та інструменти.

ЧитайтеЯк карантин в Україні вплине на ЗНО-2020 і вступ – два сценарії МОН

За словами Вакуленко, скасувати ЗНО можна буде тільки в одному випадку – якщо буде політична заява.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ЗНО провести планують. Також вже визначено два чітких критерії для його проведення.

– Будемо визначатися 19-20 червня відповідно до цих критеріїв, – сказав Степанов.

Через введення карантину ЗНО в 2020 році відбуватиметься з 25 червня до 17 липня. Раніше основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з 11 предметів планувалася з 21 травня до 15 червня.

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