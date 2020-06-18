Список країн, після повернення з яких не потрібна самоізоляція

Не усі громадяни України та іноземці проходитимуть самоізоляцію/обсервацію після прибуття до нашої країни з-за кордону.

Згідно з адаптивним підходом, 14-денну самоізоляцію матимуть змогу не проходити люди, які прибули з країн, де менше 40 активних випадків коронавірусу на 100 тис. населення – тобто із зеленої зони, яку визначило Міністерство охорони здоров’я.

Водночас, якщо кордон перетнув громадянин країни з червоної зони, але може довести, що протягом останніх 14 днів перебував у “безпечній” країні, він уникне обов’язкової самоізоляції.

Іноземні громадяни обов’язково повинні мати з собою поліс медичного страхування на випадок захворювання Covid-19.

Фактам ICTV розповіли у МОЗ, що список країн, після відвідування яких не потрібно проходити самоізоляцію, буде оновлюватися раз на три-чотири дні.

Знайти свіжий список “зелених” країн можна в рубриці Новини на сайті відомства.

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Які країни відкриті для українців та де доведеться відбути обсервацію

З 15 червня в усіх аеропортах України після закриття на карантин відкрилися пункти пропуску і контролю.

Нині для українців відкрито кордони Албанії та США (без обмежень), а також Великої Британії (потрібно відбути 14 днів обсервації).

Туреччина, Єгипет, Туніс і Грузія готові зустрічати українців з початку липня.

Турецький уряд заявив, що наших громадян прийматимуть без проходження ними самоізоляції та тестування на коронавірус.

З 1 липня також відкриває кордони популярний Єгипет. Туристам з україни на кордоні потрібно буде надати довідку про негативний результат тесту, який було зроблено не більше ніж за 48 годин до вильоту.

Якщо такої довідки наші громадяни не матимуть, їм зроблять тест в аеропорту. До отримання результату (приблизно через 4 години) залишати будівлю буде заборонено.

Також найближчим часом кордони можуть відкрити Кіпр, Чорногорія і Греція.