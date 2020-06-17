Міжнародний Аеропорт Київ ім. Сікорського почав обслуговувати міжнародні напрямки авіарейсів.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Першим рейсом, який прийняв аеропорт, став літак компанії Belavia із Мінська. Вранці 17 червня відбулися рейси до Німеччини та Угорщини.

Також триває реєстрація на рейси до Німеччини, Британії, Естонії та Швеції.

– Триває реєстрація на рейси до Меммінгена і Лутона. Заплановані на сьогодні рейси до Таллінна та Копенгагена. Будь ласка, уважно стежте за розкладом рейсів і уточнюйте інформацію у представників авіакомпаній, – йдеться у повідомленні.

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Вирішення проблем аеропорту

На черговому онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко підтвердив відновлення роботи аеропорту ім. Сікорського. Він також додав, що аеропорт на час карантину не закривався: авіакомпанії не могли працювати через заборону на міжнародні рейси.

Кличко повідомив, що через коронавірусну кризу аеропорт Київ щомісяця втрачає майже 27 млн грн.

У зв’язку із цим мер Києва запропонував Кабміну розглянути три можливі варіанти виходу із важкої ситуації:

Скорочення працівників. Дієвий, але дуже невигідний варіант, який понесе за собою великі збитки. Встановлення фіксованих ставок на авіаобслуговування. Закріплення ставок на законодавчому рівні забезпечить збільшення доходів. Перерозподіл пасажиропотоку між аеропортами Київ та Бориспіль. Таке рішення допоможе швидко подолати карантинні труднощі в роботі авіагалузі.

Пропозиції від мера Києва уже передали на розгляд до Кабміну.

Джерело: Віталій Кличко